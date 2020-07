Barcellona, si allontana l'ipotesi Xavi per la panchina: rinnovato l'accordo con l'Al-Sadd

Xavi Hernandez si allontana dal Barcellona. L'attuale tecnico dell'Al-Sadd era stato accostato al suo ex club, ma nella giornata di oggi è arrivato il rinnovo di contratto da parte dell'attuale società: l'ex centrocampista azulgrana rimarrà ad allenare in Qatar per un'altra stagione.