Barcellona, Ter Stegen annuncia: "Mi dovrò operare al tendine del ginocchio, tornerò presto"

vedi letture

Il portiere del Barcellona Marc-André Ter Stegen ha pubblicato su Twitter un suo messaggio in vista dell'operazione al ginocchio di domani: "Mi sottoporrò ad un intervento al tendine del ginocchio. Io e dottori abbiamo discusso di fare questa 'pulizia' perché all'inizio di questa stagione c'erano alcune irritazioni. E' un intervento per prevenire il futuro. Avrò bisogno di alcune settimane per riprendermi e tornare al 100%. Sono calmo e ottimista, tornerò presto. Ancora una volta, grazie per tutto il supporto che ho ricevuto. Lo apprezzo molto!".

I will undergo an Intervention for my knee tendon. The medical experts and me discussed to do this "Clean-up" as there were some irritations earlier this season. It’s a proactive intervention in order to prevent and prepare for the future. (1/2) pic.twitter.com/GSNBztGpnM — Marc ter Stegen (@mterstegen1) August 17, 2020