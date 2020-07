Barcellona, testa al Napoli. Ma Puig e Rakitic superano il futuro juventino Arthur

vedi letture

Non ci sarà Arthur nella formazione del Barcellona che sfiderà il Napoli in Champions League. A differenza della Juventus, che sta puntando ancora con forza su Miralem Pjanic per il finale di stagione, la storia del brasiliano in Catalogna è ai titoli di coda. Il Mundo Deportivo spiega che per sfidare gli azzurri, Quique Setien dovrebbe puntare su uno tra Rakitic e Riqui Puig come interno. L'altro sarà Sergi Roberto con De Jong in cabina di regia.