Barcellona, Traorè no e Ansu Fati sì. Società al lavoro per il rinnovo del gioiello

Abbandonata la pista Adama Traorè, per il futuro il Barcellona ha tutte le intenzioni di puntare forte su Ansu Fati, il gioiellino classe 2002 che si è messo in mostra anche nella scorsa edizione di Champions League. Alle prese con il rimpasto societario, il club non ha nessuna intenzione di farsi sfuggire il miglior talento della propria cantera: sono già in ponte i discorsi per il rinnovo del suo contratto coi catalani, rivela la stampa iberica.