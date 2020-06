Barcellona, Umtiti smaltisce l'infortunio e torna in gruppo. Il francese resta tra i nomi in uscita

Samuel Umtiti quest'oggi è tornato ad allenarsi coi propri compagni. Come riportano i canali del Barcellona, il difensore francese ha risolto infatti i problemi al muscolo soleo della gamba destra accusati lo scorso 9 maggio in occasione della seconda sessione di lavoro individuale. Il classe '93, considerato ormai da mesi in uscita dal Barcellona, è stato accostato in queste settimane anche all'Inter e alla Juventus come possibile (parziale) contropartita tecnica, rispettivamente, per Lautaro Martinez o Miralem Pjanic.