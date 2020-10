Bartomeu lascia il Barça: da Laporta a Font e Freixa, tutte le reazioni istituzionali alle dimissioni

Ex presidenti e candidati alle prossime elezioni, tutti o quasi soddisfatti per le dimissioni di Josep Maria Bartomeu dalla Junta Directiva del Barcellona. "Più di 19mila soci hanno tracciato il cammino. Ora, il Barça necessita un riscatto. Oggi più che mai posso dire che abbiamo idee, squadra e voglia per ricostruire il club", ha detto Victor Font, uno dei precandidati per le prossime elezioni. Gli fanno eco anche altri due potenziali nomi per la futura presidenza: "Le dimissioni di Bartomeu è la cosa migliore per il Barça. Comincia una nuova era. Ci assumeremo le responsabilità e i rischi", scrive Jordi Farré. Di tono diverso, invece, le considerazioni di Toni Freixa: "Tutto il mio rispetto per la Junta che i soci hanno eletto nel 2015. Ora serve guardare avanti e continuare a lavorare, tutti uniti, per il miglior club del mondo. Il Barça siamo tutti, non lo dimentichiamo".

A questi commenti si aggiungono anche quelli dell'ex presidente Joan Laporta e dell'ex vice presidente Jordi Mestre: "Era ora. Finalmente si apre la strada per ricostruire il Barça", scrive il primo. Mentre Mestre confessa: "Avrebbe dovuto dimettersi già da parecchi giorni. Detto questo ricordiamo tutto il mandato, non solo gli ultimi mesi".