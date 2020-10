Bartomeu sull'addio di Suarez: "Avremmo dovuto rivoluzionare la rosa del Barça ancora prima"

Intervenuto in conferenza stampa per motivare le sue dimissioni da presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu ha spiegato anche la semi-rivoluzione che ha coinvolto in estate la rosa blaugrana: "Il restyling interno della squadra doveva essere fatto prima. Lo riconosco e me ne sono assunto le responsabilità convocando le prossime elezioni presidenziali a marzo. Dovevamo ringiovanire la rosa e cambiare certe dinamiche. Questo ha portato alla cessione di calciatori fondamentali, che voglio ringraziare anche oggi per il loro contributo. Abbiamo portato in prima squadra giovani del Barça B e talenti del futuro", le sue dichiarazioni sugli addii ancora scottanti di Rakitic e, soprattutto, Luis Suarez.