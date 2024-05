Ufficiale Everton, annunciati due addii: Andre Gomes e il 40enne Lonergan lasciano i Toffees

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Everton ha annunciato che due giocatori non rinnoveranno il contratto. Si tratta del portiere Andrew Michael Lonergan, 40enne arrivato tre anni fa dal West Bromwich Albion, e di André Filipe Tavares Gomes, 30enne centrocampista portoghese che chiude dopo sei stagioni la sua esperienza a Liverpool.

Per il primo, molto probabilmente, arriverà il ritiro, mentre il secondo potrebbe restare in Premier o tornare in Francia o in Spagna, dove gli estimatori non mancano.