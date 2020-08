Basilea, Koller: "Con lo Shakhtar sarà importante difendere tutti insieme"

Marcel Koller, tecnico del Basilea, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto per 1-0 sull'Eintracht Francoforte. La formazione svizzera, grazie al 4-0 complessivo, ha strappato il pass per i quarti di finale di Europa League e se la vedrà con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk: "Non siamo stati abbastanza cinici sotto porta, stasera era fondamentale riuscire a difendere bene per non concedere agli avversari la possibilità di riaprire i conti. Nella prossima partita dovremo avere un atteggiamento simile a quello odierno, sarà importante difendere tutti insieme: la speranza, ovviamente, è quella di passare un altro turno ma sappiamo che lo Shakhtar è una squadra molto difficile da affrontare perché veloce e molto forte sotto il profilo tecnico".