Bayer, Bosz: "Vittoria di squadra, mettiamo pressione alle avversarie per la Champions"

Dopo il successo di misura, 1-0 il finale, sul Friburgo, il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha dichiarato: "Oggi non è stato facile. Sapevamo che il Friburgo si sarebbe difeso in modo molto compatto. Oggi dovevamo essere pazienti. Alla fine ci siamo difesi da squadra e abbiamo vinto la partita in quel modo. Dopo la sconfitta contro il Wolfsburg oggi dovevamo vincere. Ce l'abbiamo fatta. E con ciò andiamo a mettere una certa pressione sulle altre squadre in lizza per la Champions che dovranno giocare domani".