Bayer, Havertz non si ferma più: seconda doppietta consecutiva e sesto gol in quattro gare

vedi letture

Kai Havertz non si ferma più. Il talento classe 1999 ha trascinato il Bayer Leverkusen al terzo posto in classifica: quella col Borussia Mönchengladbach è stata la sua seconda doppietta consecutiva, dopo i due gol segnati contro il Werder Brema. Sei gol consecutivi compresa la gara di Europa League giocata prima dello stop, ma il momento d'oro è iniziato già da gennaio: 11 gol in 15 gare, incluse le coppe. Una media gol da non sottovalutare per questo finale di stagione.