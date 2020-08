Bayer Leverkusen, Bellarabi dopo il rinnovo: "Avanti insieme per raggiungere grandi obiettivi"

"Il club ha sempre creduto in me anche all'inizio della mia avventura, quando sono stato fermato da numerosi infortuni", cosi Karim Bellarabi dopo il rinnovo di contratto con il Bayer Lerkusen. "Voglio aiutare il club, insieme vogliamo raggiungere obiettivi importanti. Il Bayer è un grande club, da anni al top in Germania ed in Europa".