ufficiale Bayer Leverkusen, il simbolo del club Bellarabi saluta: in estate andrà via a zero

vedi letture

Karim Bellarabi non rinnoverà il proprio contratto con il Bayer Leverkusen e lascerà il club in estate. Ad annunciarlo è la stessa società tedesca che sui social lo ha ringraziato per le 12 stagioni e le 290 partite con la maglia rossonera, condite da 57 gol e 66 assist. Un simbolo anche per i tifosi che se ne va.