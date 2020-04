Bayer Leverkusen, Bosz: "Dobbiamo giocare, i tifosi poi capiranno le porte chiuse"

Intervenuto in video conferenza con la stampa, il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha parlato delle partite a porte chiuse: "A quel tempo avevo un'opinione chiara e ce l'ho ancora: giochiamo a calcio per i tifosi. E sarà strano che si giochi senza pubblico, ma si tratta di soldi. Giocheremo partite a porte chiuse solo perché i club hanno bisogno di soldi. Se un club può andare avanti solo per un mese e poi finisce nei guai, capisco ovviamente la situazione e che hanno bisogno dei soldi delle TV. Quindi dobbiamo giocare. Sono stato a casa per due settimane e sono davvero felice del fatto che ora possiamo allenarci di nuovo qui al campo anche se è solo in piccoli gruppi. Capisco che i tifosi preferiscono giocare a porte aperte ma se riescono a guardare le partite a porte chiuse da casa dopo quattro o sei settimane diranno che bello poter guardare di nuovo il calcio e non solo partite di dieci anni fa".