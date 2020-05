Bayer Leverkusen, Bosz: "Domani non ci sarà Lars Bender, si è infortunato a un piede"

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, parla così alla vigilia della partita di campionato contro il Werder Brema, che chiuderà il turno di Bundesliga domani sera: "Non giochiamo una partita da due mesi e non abbiamo potuto osservare il nostro avversario: loro sono in fondo alla classifica e cercano punti, ma anche per noi sono importanti. Purtroppo non avremo Lars Bender: si è fatto male al piede destro, e speriamo che non ne abbia per troppo. Il suo infortunio fa male a lui e alla squadra. Ieri abbiamo visto le partite in hotel, ma è inutile osservare gli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Senza tifosi saranno emozioni diverse, ma ci sarà anche la possibilità di sentire cose in più, e ci siamo preparati apposta con una partitella undici contro undici nel nostro stadio. La condizione non è quella che vorremmo, domani scopriremo tutto".