Bayer Leverkusen, Havertz può lasciare il club in estate: il Chelsea aumenta il pressing

Kai Haverrtz può lasciare il Bayer Leverkusen in questa stagione. Il trequartista tedesco, come riportato da Kicker, vuole trasferirsi già in questa sessione estiva. Sul giocatore ci sono tanti top club, tra cui Barcellona, Real Madrid e le due squadre di Manchester. A quanto pare il classe 1999 ha già scelto: la sua prossima avventura sarà in Premier League, con la maglia del Chelsea. Ora la palla passa ai blues, che dovranno formulare un'offerta convincente.