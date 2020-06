Bayer Leverkusen, no alla proposta da 80 milioni del Real Madrid per Havertz

Secondo quanto riportato dalla Bild il Bayer Leverkusen avrebbe rifiutato un'offerta di 80 milioni per Kai Havertz. Il club tedesco vorrebbe trattenere ancora un anno il trequartista o comunque considerare offerta non inferiori ai 100 milioni di euro. Il club, si legge, non ha necessità di fare cassa in estate. 20 anni, il giocatore in questa stagione ha segnato 11 reti in 26 partite, dimostrando grande confidenza col gol soprattutto dopo lo spostamento al centro dell'attacco. È il primo giocatore sotto i 21 anni ad aver raggiunto quota 35 reti nel massimo campionato tedesco.