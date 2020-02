vedi letture

Bayer Leverkusen, serio infortunio per Volland: stagione finita per l'attaccante

Autore di nove gol e otto assist in Bundesliga, in questa stagione, Kevin Volland non potrà migliorare le sue statistiche dopo l'infortunio subito dopo uno scontro con l'ex romanista Marcano, in Europa League. Il problema alla caviglia sinistra - seriamente colpita - non potrà essere risolto se non con un'operazione che lo toglierà dai campi fino alla prossima stagione.