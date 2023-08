ufficiale Monaco, ritorno in Germania per Volland. L'attaccante passa all'Union Berlino

Cessione ufficializzata per il Monco. Come riporta il sito ufficiale della società, Kevin Volland lascia i colori biancorossi del Principato per abbracciare quelli dell’Union Berlino. L’attaccante tedesco torna così in Patria per approdare nel club della capitale che nella prossima stagione disputerà la Champions League. L’attaccante ha disputato 115 partite fra campionato e coppe e ha realizzato 39 reti.

"In ogni colloquio che abbiamo avuto con Kevin - ha detto l’amministratore delegato del club Oliver Ruhnert - abbiamo sentito quanto volesse tornare in Germania e in Bundesliga. Negli anni ha dimostrato le sue qualità sotto porta a livello nazionale e internazionale. Non vediamo l'ora di avere questo giocatore offensivo e flessibile".