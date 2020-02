vedi letture

Bayern, Flick: "Il mio futuro è scritto tra le stelle. Ma se non mi confermano sopravvivo"

Hansi Flick, tecnico-traghettatore del Bayern Monaco, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa oggi. "E' divertente, l'ho detto altre volte. Il nostro obiettivo è far bene, in tutte e tre le competizioni, e di aver successo. L'obiettivo è questo, ciò che viene dopo è scritto tra le stelle. Se vorranno un tecnico diverso allora il mondo non finirà ma continuerò comunque a vivere".