Bayern, l'ex Juve Coman in quarantena: è entrato in contatto con un positivo al Coronavirus

Kingsley Coman in quarantena. L'ex calciatore della Juventus, oggi al Bayern Monaco, non si sta allenando col resto della squadra poiché nelle ultime ore è entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus.

Questo l'annuncio del club bavarese su Twitter:

ℹ️ Kingsley #Coman is not taking part in training as he has come into contact with someone who tested positive for coronavirus.

The 24-year-old is currently in quarantine. pic.twitter.com/DXjgoCbQcI

— FC Bayern English (@FCBayernEN) September 15, 2020