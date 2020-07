Bayern Monaco cannibale, ecco il Double con la Coppa di Germania: 4-2 al Leverkusen

Secondo trofeo in stagione per il Bayern Monaco che dopo aver trionfato in Bundesliga, ha conquistato anche la DFB-Pokal battendo 4-2 in finale il Bayer Leverkusen. La squadra di Flick ha risolto la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Alaba e Gnabry, al suo ventesimo centro stagionale, mentre nella ripresa è andato a segno il solito Lewandowski che ha firmato una doppietta. Per il Leverkusen a segno Bender e Havertz su rigore ma non è bastato per fermare questo Bayern cannibale che ha conquistato solo vittorie (e due trofei!) dopo lo stop causa Covid-19.