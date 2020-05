Bayern Monaco, Flick: "Soddisfatto della squadra. Fortuna Dusseldorf squadra tosta"

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Fortuna Dusseldorf: "È una squadra tosta da affrontare. Dobbiamo restare concentrati, dobbiamo entrare in campo con il giusto spirito di squadra, tutti devono essere coinvolti al 100%. La squadra sta andando abbastanza bene, sono soddisfatto di quanto visto fino ad oggi"

Lewandowski ancora a secco contro il Dusseldorf?

"Robert conosce benissimo le sue statistiche, sa bene che non ha ancora segnato contro il Fortuna. Lui vive per il gol, vuole segnare sempre. Per me è importante che sia in forma e che aiuti la squadra a creare opportunità in attacco".