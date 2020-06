Bayern Monaco, Kimmich: "Non ci basta la Bundesliga, vogliamo DFB Pokal e Champions"

Sa solo vincere il Bayern Monaco, che ha battuto 3-1 il Friburgo dopo aver già messo in bacheca l'ottavo titolo di fila in Bundesliga: "Oggi abbiamo notato che siamo affamati e avidi e che volevamo vincere la partita, anche se abbiamo già vinto il campionato"; ha ammesso Joshua Kimmich dopo la gara. "Anche quando non ci interessavano i tre punti, abbiamo una fame tale che ci permette di tenere il ritmo. Questa è una mentalità speciale. C'è molto lavoro dietro. Non ci impegniamo solo nel giorno della gara ma anche in allenamento, nella preparazione. Abbiamo ancora grandi obiettivi in ​​questa stagione. Vogliamo davvero vincere la finale di coppa di Germania e poi attaccare di nuovo in Champions League e riprendere la corsa".