Bayern Monaco, Muller mette nel mirino Beckenbauer: in questa stagione può arrivare il sorpasso

Sono solo cinque i giocatori che hanno vestito la maglia del Bayern Monaco in più occasioni di Thomas Muller. L’attaccante tedesco infatti questa sera ha raggiunto Klaus Augenthaler a quota 545 presenze e ora ha nel mirino un altro terzino del passato come Georg Schwarzenbeck che ne vanta nove di più, ma non solo. Muller in questa stagione potrebbe infatti agganciare e superare una leggenda come il Kaiser Franzi Beckenbauer che al momento ha 39 presenze in più (584). Molto più lontani invece i giocatori che occupano il podio dei più presenti di sempre coi bavaresi: Gerd Muller (605), Oliver Kahn (632) e Sepp Maier (699).

Se però si tiene conto solo del periodo dal 1965 (quando il Bayern approdò in Bundesliga) a oggi Muller risulta essere secondo solo a due giocatori di movimento - Schwarzenbeck e l'altro Muller - e già davanti a Beckenbauer che ha collezionato 45 presenze nelle serie inferiori con la maglia dei bavaresi prima del '65.