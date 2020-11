Bayern Monaco-Werder Brema 1-1, le pagelle: stecca Lewandowski, Eggestein sorprende

Bayern Monaco-Werder Brema 1-1

Marcatori: 45' Eggestein, 62' Coman

Bayern Monaco

Neuer 7 - Solita solidissima gara, sia dentro che fuori dall'area di porta.

Pavard 5,5 - Va poco al cross oggi, patendo parecchio la vivacità di Bittencourt.

Boateng 6 - Copre bene, facendosi valere anche da ultimo uomo.

Alaba 5,5 - Non la sua miglior gara, impreciso soprattutto in alcune diagonali.



Hernandez 6 - Si fa male quasi subito, pur essendo partito molto bene.

Dal 19' Goretzka 6,5 - Suo l'assist per il gol di Coman, gara preziosa come al solito.

Martinez 6 - Ottimo soprattutto quando torna in difesa. Dà il suo contributo come suo solito.



Coman 6,5 - Riprende la gara grazie ad un ottimo colpo di testa, riqualificando una gara sin lì opaca

Dal 64' Gnabry 5 - Sbaglia tutti i palloni che tocca, senza mai risultare decisivo.

Muller 5,5 - Non la sua miglior prestazione, sbaglia infatti diversi palloni importanti.

Musiala 5 - La giovane età lo porta spesso a strafare, come fatto in più occasioni oggi.

Dal 64' Choupo-Moting 4,5 - Si divora da due passi il gol del 2-1, commettendo un errore da matita rossa solo davanti al portiere.

Costa 6,5 - Prende una traversa che ancora trema, con Pavlenka molto fortunato nell'occasione.

Dal 64' Sané 6 - Ci prova, corre e fa tanto movimento. Oggi, però, i suoi non lo seguono.

Lewandowski 5,5 - Polveri bagnate, tocca pochi palloni e non riesce a rendersi decisivo.

Werder Brema

Pavlenka 6,5 - Risponde presente in un paio di occasioni tra primo e secondo tempo, e rarament sbaglia un rinvio.

Toprak 6 - Sicurezza per i suoi, leader difensivo dall'esperienza assoluta. I gol subiti non sono responsabilità sua.

Gross 5,5 - Si addormenta un po' sul gol di Coman, cancellando quanto di buono fatto prima.

Friedl 6 - Gara in fin dei conti positiva, si disimpegna bene sul centro-sinistra.

Augustinsson 5 - Primo tempo ottimo, ma il gol del pareggio di Coman nasce da un suo errore e ciò condiziona anche il resto della gara.

Mohwald 5 - Un po' assente: si vede poco, e quelle poche volte rischia di sbagliare spesso.

Dal 72' Mbom 6 - Lotta a centrocampo, rubando anche qualche pallone.

Eggestein 7 - Bene sia in fase di conclusione, col gol siglato, che in copertura.

Selassie 6,5 - Suo l'assist per Sargent. Dalle sue parti chiude spesso Musiala e Douglas Costa.

Rashica 5,5 - Troppi gli errori che avrebbero potuto portare al raddoppio il Werder, che ne pregiudicano una prestazione altrimenti positiva e sufficiente.

Dal 90' Chong sv -

Sargent 6 - Si batte tantissimo per arrivare su ogni pallone, soffre ma offre comunque una prestazione degna di nota.

Bittencourt 6,5 - Stesso discorso fatto per Sargent, con il plus di aver offerto diversi palloni interessanti ai compagni.

Dal 66' Agu 6 - Dà il suo contributo quando c'è da rovesciare il fronte, pur essendo meno offensivo del compagno di cui ha preso il posto.