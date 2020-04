Bayern, Muller ammette di aver pensato di andarsene sotto la gestione Kovac

vedi letture

Thomas Muller ha firmato martedì il rinnovo di contratto fino al 2023. Eppure, la bandiera del Bayern, fino a qualche mese fa aveva considerato l'idea di lasciare il club: "In autunno sono stato lasciato fuori dall'undici titolare per sei partite di fila. È stato difficile e ovviamente mi ha fatto pensare" ha dichiarato in una conferenza stampa a distanza, pubblicata sul sito dei bavaresi. Decisivo l'avvento di Hansi Flik al posto di Niko Kovac: "Col cambio panchina e uno stile differente di gioco, tutto è andato per il meglio. Non solo ho giocato di più ma sono riuscito a mettere il timbro nelle nostre partite nuovamente". Muller, 30 anni, ha segnato in questa stagione 10 reti, 8 delle quali sotto la gestione Flick.