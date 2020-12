Bayern, scocca l'ora di Nubel. Stasera sarà titolare contro l'Atletico, ma Neuer resta intoccabile

vedi letture

Spodestare un totem è impresa molto complicata. Se n'è accorto Alexander Nubel, portiere classe 1996 che il Bayern ha ingaggiato lo scorso inverno dallo Schalke 04: la concorrenza di Manuel Neuer, con le sue 402 presenze e i 23 titoli conquistati con la maglia dei campioni d'Europa in carica, è davvero spietata. Così, il ragazzo nato a Paderborn deve sfruttare le occasioni che Hansi Flick gli concede: stasera, a Madrid contro l'Atletico, sarà lui a difendere la porta dei bavaresi, come è già successo una sola volta in questa stagione, in Coppa di Germania. Quando Nubel firmò per il Bayern, il rinnovo di Neuer sembrava molto lontano. Poi sappiamo tutti com'è andata: il titolare ha prolungato fino al 2023, lasciando al suo secondo solo le briciole.