Belgio, le condizioni di Hazard preoccupano. Martinez: "Siamo in contatto con lo staff del Real"

Roberto Martinez, CT del Belgio, ha parlato a Cadena Cope dei timori riguardo le condizioni fisiche di Eden Hazard in vista dell'Europeo: "Ho parlato con lui, stiamo cercando di capire quando potrà tornare. Siamo tutti dispiaciuti per il suo infortunio, ma fa parte della vita del calciatore. Negli ultimi otto anni ha saltato pochissime partite e sono sicuro che tornerà prima della fine della Liga e che sarà importante per il Real Madrid. Rimaniamo in contatto con il loro staff medico".