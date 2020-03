Belgio, Martinez: "Hazard molto sfortunato causa infortunati, ora deve concentrarsi sul Real"

Intervistato da AS, il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha parlato di Eden Hazard e del suo altalenante rendimento al Real Madrid: "È molto sensibile, calmo. Si sta concentrando sul recupero e per tornare in campo il più presto possibile. Era molto concentrato sul recupero in tempo per il campionato europeo. Ora tutto ciò che deve fare è concentrarsi sul fatto che possa svolgere un ruolo molto importante al Real Madrid in questa stagione, e sono sicuro che potrà farcela. Ha l'età perfetta per assumersi la responsabilità in un club come Madrid e con il Belgio, che sono i numeri uno al mondo. Si è adattato alla Liga e al Madrid. Il suo unico problema sono stati gli infortuni. È stato molto, molto sfortunato".