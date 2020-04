Belgio, stop definitivo: da decidere promozioni, retrocessioni e coppa. Prossima stagione a 18?

Detto della Jupiler Pro League, che ha di fatto deciso di rendere finale e definitiva la classifica attuale che vede in testa il Club Brugge (la ratifica dell’assegnazione del titolo arriverà il 15 aprile, ndr), in Belgio restano dubbi riguardanti l’eventuale retrocessione, la promozione dalla seconda alla prima divisione e la finale di Coppa nazionale.

Nello specifico il Waasland-Beveren sarebbe già certo della retrocessione in Prooximus League (la Serie B belga), ma tutto dipende da cosa si deciderà di fare col playoff promozione fra Beerschot e Leuven. Le due squadre arrivate a giocarsi la promozione in Jupiler Pro League infatti hanno già preso parte alla gara di andata, terminata 1-0 in favore del Beerschot. Per questo la decisione è stata lasciata in sospeso ed affidata ad una task force speciale che dovrà studiare gli scenari. Ad oggi, l’eventualità data come più probabile riguarda la promozione d’ufficio di entrambe le squadre ed il congelamento della retrocessione del Waasland-Beveren. In questo modo, il prossimo anno, andrebbe in scena una Jupiler Pro League a 18 squasre e non più a 16 come di consueto.

Per quanto riguarda la finale di Coppa di Belgio fra Club Brugge e Anversa, il destino sarà ugualmente deciso dalla task force. Vincendo l’eventuale finale, l’Anversa potrebbe accedere direttamente ai gironi di Europa League (attualmente, da classifica, sarebbe qualificato ai preliminari della seconda coppa europea).