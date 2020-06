Benfica, mister Bruno Lage si è dimesso dopo la sconfitta di ieri sera col Maritimo

vedi letture

Bruno Lage non è più l'allenatore del Benfica. Ad annunciare il suo addio dopo la sconfitta di ieri col Maritimo, la seconda consecutiva degli encarnados, è stato il presidente del club Luis Filipe Vieira in sala stampa: "Il nostro allenatore Bruno Lage mi ha parlato alla fine della partita con grande dignità e mi ha detto: 'Presidente, mi dimetto perché penso che le cose non vadano bene per il Benfica. Se accetta, da domani non sarò più l'allenatore'",

Il presidente ha accettato le dimissioni dell'allenatore e nelle prossime ore il club annuncerà così il suo sostituto.