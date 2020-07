Betis, rischia di saltare il passaggio di Feddal allo Sporting. I portoghesi cambiano l'accordo

Sembrava mancare solo l'ufficialità per l'approdo allo Sporting Lisbona dell'ex Parma e Palermo Zouhair Feddal. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato, tanto che secondo l'emittente spagnola ABC la trattativa sarebbe ad un passo dal fallimento. Stando a quanto riportato dal media spagnolo, infatti, il club portoghese avrebbe deciso di non rispettare l'accordo raggiunto nelle scorse ore con il Betis, società attualmente proprietaria del cartellino di Feddal, per il trasferimento che doveva completarsi per circa 3,5 milioni di euro più un milione di bonus.