Bojinov sul futuro: "Sogno di tornare al Levski. Sono pronto a giocare gratis"

L’attaccante del Pescara Valeri Bojinov ai microfoni dei media bulgari ha parlato della prossima sfida contro il Chievo e del proprio futuro aprendo nuovamente al ritorno al Levski Sofia: “Venerdì ci attende una partita importante per la salvezza. Speriamo di vincere così non devo restare altre due settimane in Italia ed eviteremo di giocarci tutto ai play out. Futuro? Il mio contratto scade il 31 agosto e il mio sogno è quello di tornare a vestire la maglia del Levski e chiudere lì la carriera, ma non ci sono contatti in questo momento. - continua il bulgaro – Sono pronto a tornare anche gratis e voglio che i tifosi lo sappiamo. Se tornerò darò tutto il mio cuore e la mia anima per la maglia e non vorrò soldi. Il Levski ha bisogno di giocatori che sentano un legame forte in questo momento difficile”.