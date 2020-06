Borussia Dortmund, il barbiere costa caro: arrivano le multe per Sancho e Akanji

Niente quarantena, ma una multa salata. È quello a cui andranno incontro Jadon Sancho e Manuel Akanji, giocatori del Borussia Dortmund “beccati” grazie al social media dal barbiere, in violazione del protocollo previsto dalla Federcalcio tedesca. La DFL, con un comunicato, ha reso noto che entrambi sono stati sanzionati. L’entità della multa non è nota, ma in Germania si parla di 10 mila euro a testa. Nessun contraccolpo per il Borussia Dortmund, giudicato non responsabile a livello oggettivo di quanto accaduto. “Non c'è dubbio - riconosce la DFL nel suo comunicato - che anche i calciatori professionisti debbano tagliarsi i capelli, ma deve essere fatto nel rispetto delle norme in materia medica-organizzativa”