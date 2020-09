Borussia Dortmund, pronto un Sancho-bis? Si avvicina il giovane inglese Bynoe-Gittens

vedi letture

Il Borussia Dortmund, secondo quanto riportato da Sky Sports, sarebbe vicino all'acquisto di un altro talento dall'Accademy del Manchester City. Il giocatore in questione si chiama Jamie Bynoe-Gittens, ha appena 16 anni, ed è un nazionale inglese Under 17. In caso l'affare andasse in porto il City avrebbe diritto a un compenso. Ricordiamo che già in passato il BVB era riuscito ad accaparrarsi un giovane talento dei citizens, poi esploso in Germania: Jadon Sancho.