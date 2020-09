Borussia Dortmund, subito un record per Bellingham: il più giovane marcatore in 110 anni di storia

Gli sono bastati trenta minuti per entrare nella storia del Borussia Dortmund. Jude Bellingham, il prodigio inglese 17enne, è diventato il più giovane marcatore nella storia del club giallonero. Un altro traguardo straordinario per il ragazzo, che era diventato il più precoce a segnare con la maglia dell'Under-21 inglese qualche giorno fa.

Jude Bellingham, the youngest goalscorer in the 110 year history of Borussia Dortmund ⭐️ pic.twitter.com/SFLBowNAz1

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 14, 2020