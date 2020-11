Borussia Moenchengladbach, Rose: "lo 0-6 dell'andata non ci aiuterà contro lo Shakhtar"

Il tecnico del Borussia Moenchengladbach, Marco Rose, ha parlato prima della sfida di Champions League contro lo Shakhtar. "Tutte le squadre devono scendere a patti con qualche problema personale, al momento. Siamo sicuri che il risultato di Kiev (vittoria per 0-6, ndr) non ci aiuterà domani, lo Shakhtar giocherà in maniera diversa. Bensebaini è in quarantena dopo la sua positività, mentre quella di Plea è finita e può allenarsi oggi. Vedremo se sarà abbastanza in forma per giocare". Il gruppo è lo stesso di Real Madrid e Inter.