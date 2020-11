Borussia Monchengladbach, sirene dalla Premier per Ginter: il difensore piace al Chelsea

Operazioni in difesa per il Chelsea. Frank Lampard è a caccia di nuovi profili per rinforzare il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta il Mail on Sunday, gli occhi dei Blues sarebbero puntati su Matthias Ginter, 26enne difensore di proprietà del Borussia Monchengladbach.