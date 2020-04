Botta e risposta UEFA-Pro League, nota della lega belga: "No alle minacce, serve flessibilità"

Continua il botta e risposta tra Pro League e UEFA in merito alla decisione di non terminare la stagione sportiva 2019-2020 annunciata dalla Lega belga. Dopo le parole del presidente UEFA Ceferin , che ha minacciato neanche troppo velatamente un'esclusione dalle coppe europee, arriva anche la nota ufficiale della Pro League: "Una riunione a distanza si è tenuta per più di un'ora questo venerdì mattina tra UEFA, RBFA (Federazione calcistica del Belgio, ndr) e Pro League. Questa riunione costruttiva ha permesso ai rappresentati del calcio belga di spiegare nel dettaglio le ragioni sanitarie ed economiche dietro alla raccomandazione emessa ieri da parte del Consiglio di amministrazione e di contestare qualsiasi approccio che consisterebbe nel forzare una lega a continuare la sua competizione in questa crisi sanitaria a meno che non voglia rinunciare alle competizione europee della prossima stagione. I nostri rappresentanti hanno chiesto un approccio flessibile che tenga conto delle specificità di ciascuna lega a favore della solidarietà nel calcio europeo. Entro una settimana sarà programmata una nuova riunione tra le stesse parti", recita il comunicato dopo la riunione a distanza che ha avuto luogo in queste ore.