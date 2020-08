Bournemouth, Tindall: "Continuerò il lavoro di Howe. Vogliamo tornare subito in Premier"

Il nuovo allenatore del Bournemouth Jason Tindall dopo la sua nomina si è presentato così: "È un onore e un privilegio essere l'allenatore di una così grande squadra di calcio. Dato il successo del club negli ultimi 12 anni, con Eddie in carica e io al suo fianco, non ho intenzione di fare a pezzi tutto e ricominciare da capo. Sarei un pazzo a farlo. Ma io sono la mia persona con le mie idee e cercherò di implementarle non appena torneremo sul campo di allenamento. So che il campionato è un campionato molto difficile, ma il mio obiettivo è riportare questo club in Premier League subito. Questa è una sfida per la quale mi sento pronto e che non vedo l'ora".