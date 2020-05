Brest, fissato il raduno: appuntamento il 29 giugno e poi quattro amichevoli

Con il campionato chiuso, le squadre del campionato francese stanno organizzando la prossima stagione. Il Brest per esempio ha già fissato la data del raduno per il 29 giugno. Da quella data inizierà a programmare le sedute per arrivare pronti al 23 agosto, data in cui riprenderà la Ligue 1. Saranno previste inoltre amichevole con Rennes, Lorient, Saint-Brieuc et Guingamp.