Brighton, Sam Jewell saluterà: il dirigente si trasferirà al Chelsea

Sam Jewell lascerà il Brighton. Nella giornata di oggi il club allenato da De Zerbi ha annunciato sui propri profili social che il direttore sportivo si trasferirà a fine stagione al Chelsea. Questo il comunicato completato: "Sam Jewell ha accettato una nuova posizione al Chelsea FC. Sam ha iniziato un periodo di congedo. Lo ringraziamo per il suo lungo servizio al nostro club. Con effetto immediato, Mike Cave, vicedirettore tecnico, assistito da George Holmes, responsabile del reclutamento e dell'intelligence, assumerà le responsabilità di Sam".

Sam Jewell has accepted a new position at @ChelseaFC. He has now commenced a period of gardening leave.

We thank him for his long service to our club.

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) February 20, 2024