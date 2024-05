TMW Le ultime sulla Juve: Allegri e staff hanno lasciato la Continassa. Atteso Montero

Possibili clamorosi sviluppi in casa Juventus dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia. Al centro delle riflessioni che stanno andando in scena in queste ore nelle stanze dirigenziali bianconere c'è il nome di Massimiliano Allegri: secondo gli ultimissimi spifferi provenienti dalla Continassa, Ferrero, Scanavino, Giuntoli e tutta la dirigenza juventina starebbero valutando molto attentamente la posizione del tecnico livornese.

Al di là del risultato sportivo, che ha portato la Juventus a vincere un trofeo dopo quasi 3 anni di attesa, alla Juventus non sono affatto piaciuti i fatti dell'immediato post partita, con particolare riferimento allo scontro che lo stesso Allegri ha avuto col giornalista Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Secondo il pensiero del club, certi atteggiamenti non coincidono con le regole comportamentali della Juventus e proprio per questo motivo si starebbe valutando un'interruzione anticipata del rapporto. Di fatto un esonero a partire già dalle prossime ore.

Riflessioni e ragionamenti sono in corso, nel frattempo Allegri e io suo staff hanno lasciato da pochi minuti la Continassa. Non dovrebbero arrivare annunci a brevissimo, quanto meno nella giornata di oggi, ma non sono comunque da escludere possibili sorprese. Nel frattempo, è stato convocato in sede Paolo Montero, attuale allenatore della Primavera.