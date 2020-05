Bundesliga, 28° turno: stasera altre cinque partite. Spicca Lipsia-Hertha

Bundesliga nuovamente in campo oggi per completare il 28° turno. Spicca la sfida fra Lipsia ed Hertha con la squadra di Nagelsmann che ha l'occasione di agguantare il Borussia Dortmund al secondo posto. Berlinesi in grande condizione: due successi netti (3-0 all'Hoffenheim e 4-0 nel derby all'Union) con Piatek a osservare in panchina le magie di Ibisevic. Hoffenheim-Colonia vale la possibilità di continuare a lottare per un posto in Europa League. Le due squadre sono in evidente difficoltà con i padroni di casa che hanno infilato una serie senza vittorie di 7 partite e il Colonia nelle ultime tre gare ha ottenuto solo due punti. Dusseldorf-Schalke, altra gara fra due squadre in crisi con i primi che sono appena due punti sopra la retrocessione diretta e la squadra di Wagner in caduta libera. L'Augusta, in casa contro il Paderborn, può uscire dalla zona pericolo contro una squadra che ha un piede in Zweite. Union Berlino-Mainz, altra sfida della paura che potrebbe tramutarsi in un pareggio. Di seguito il programma:

Ieri

DORTMUND-BAYERN 0-1 - 43' Kimmich

LEVERKUSEN-WOLFSBURG 1-4 - 43' e 75' Pongracic (W), 64' Arnold (W), 68' Steffen (W), 85' Baumgartlinger (L)

EINTRACHT-FRIBURGO 3-3 - 28' Grifo (F), 35' Andrè Silva (E), 67' Petersen (F), 69' Holer (F), 79' Kamada (E), 83' Chandler (E)

WERDER-GLADBACH 0-O

Stasera

LIPSIA-HERTHA (18.30)

HOFFENHEIM-COLONIA (20.30)

DUSSELDORF-SCHALKE (20.30)

AUGSBURG-PADERBORN (20.30)

UNION-MAINZ (20.30)