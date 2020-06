Bundesliga, i numeri del 29° turno: Bayern, attacco da record con 86 reti in 29 giornate

Di seguito, i numeri emersi dopo il 29° turno di Bundesliga:

86 - Il Bayern è la prima squadra nella storia della Bundesliga a segnare 86 gol dopo 29 giornate.

6 - Il Borussia Dortmund ha segnato 6 gol in trasferta nel secondo tempo per la prima volta nella sua storia.

56 - Era dalla stagione 1983/84 che il Borussia Monchengladbach non raggiungeva 56 punti dopo 29 giornate.

7 - Come i punti ottenuti nel girone di ritorno dallo Schalke 04. Non aveva mai fatto così male prima d'ora.