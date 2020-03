Bundesliga, i top club aiutano le 'piccole': istituito un fondo di 20 milioni di euro

Un fondo di emergenza studiato dai top club per le squadre che potrebbero incappare in problemi economici dovuti all'emergenza coronavirus. La notizia arriva dalla Bild, quotidiano tedesco, che racconta l'iniziativa messa in piedi da Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Lipsia. I quattro club istituiranno un fondo di 20 milioni di euro per aiutare tutte le squadre che rischieranno a livello economico per via del periodo di stop.