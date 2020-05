Bundesliga, il fattore campo non conta senza pubblico: solo il Bor. Dortmund conquista i 3 punti

Il fattore campo perde rilevanza senza spettatori. È quello che è emerso dalle partite di Bundesliga disputate tra sabato e lunedì: la vittoria del Borussia Dortmund sullo Schalke 04 è stata l'unica ottenuta dalle squadre che giocavano in casa. Poi tre pareggi e cinque successi in trasferta. Ne hanno approfittato in particolare Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach, che hanno espugnato due campi storicamente ostici come quelli dell'Union Berlino e dell'Eintracht, dove l'atmosfera è sempre calda e conquistare i tre punti è sempre molto complicato. Anche il Lipsia non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il Friburgo, avvertendo forse l'assenza del proprio pubblico.