Bundesliga, Muller è il re degli assist: è già a quota 20 e il Bayern Monaco se lo gode

Una intuizione per Goretzka nel primo tempo e il solito cioccolatino per la testa di Lewandowski. Rispettivamente assist numero 19 e assist numero 20. Il protagonista è il re dei passaggi vincenti della Bundesliga, Thomas Muller. Dopo l'attaccante polacco, è sicuramente lui l'uomo più decisivo del Bayern Monaco. Lo si è visto con il Bayer Leverkusen e in tutte le altre occasioni dalla ripartenza del calcio in avanti. Nessuno come Thomas in Germania.