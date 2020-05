Bundesliga, Schalke "0-4" e "0-3": l'Augsburg scatenato sui social

Quando hai un nome che include un numero le prese in giro sono all'ordine del giorno. Per maggiori informazioni chiedere allo Schalke: l'Augsburg, dopo la vittoria di oggi non ha risparmiato i rivali con un post davvero divertente. "Schalke 0-3", ma anche "0-4" in riferimento al ko subito contro il Borussia Dortmund. I piani del 2020 della squadra di Gelsenkirchen, come sottolineato dall'account social della squadra di Herrlich, non sono tra i migliori viste le nove partite senza successo.